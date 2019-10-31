«ЄС» і «Батьківщина» — гидко!»: Тука зробив заяву

Голосування у Верховній Раді щодо зняття недоторканності з Ярослава Дубневича є показовим. Георгій Лою обурений, що арешт і зняття недоторканності звинуваченого в розкраданні 93 млн гривень Дубневича демонстративно відмовилися підтримати партія Порошенка «ЄС», а також «Батьківщина».

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він вважає, що на тлі величезної української корупції притягнення до відповідальності Дубневича є лише краплею в морі, проте позиція фракцій Порошенко і Тимошенко насправді показова.

Тука також висловив величезну повагу партії Вакарчука «Голос», яка врятувала голосування.

«Рада схвалила зняття недоторканності з одного з легендарних братів Дубневичів — з Ярослава.

Звинувачувати цю людину в розкраданні 93 млн грн так само жалюгідно, як звинувачувати Укроборонпром у махінаціях із закупівлею запчастин з РФ. Це крапля в морі! Саме голосування, по-моєму, показово: «слуги» голосували «політично», а «ЄС» і «Батьківщина» — гидко!

Респект «Голоси» за підтримку всіх трьох вистав!» — пише Лою.

Незважаючи на те, що Верховна Рада змогла проголосувати за арешт депутата-корупціонера Ярослава Дубневича, фракція «Слуга народу» дала всього 208 голосів. Рішення прийнято тільки завдяки фракції «Голос».