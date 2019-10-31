Світ неминучий, незважаючи на «обридлу політику войовничого меншини», — Сивохо

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо анонсував створення Національної платформи примирення і єдності, щоб почати «пошук діалогу на шляху до миру».

Зокрема Сивохо підкреслив, що «більшість українців хочуть саме цього, але войовниче меншість продовжує диктувати стару обридлу політику».

«Ось чому ми вже працюємо над створенням Національної платформи примирення і єдності», — зазначив він і додав, що метою її створення є об’єднання всіх розсудливих сил України для пошуку діалогу на шляху до миру».

«Світ неминучий. А значить, сильній і незалежній Україні — бути», — переконаний Сивохо.

При цьому він підкреслив, що Зеленський — «президент миру і діалогу», проте «краще не випробовувати ступінь терпіння президента».

«Поставити на місце «сильною рукою» — це найпростіший шлях. Найскладніше — налаштувати серця і голови всіх українців на єдину хвилю заради єдності нашої країни», — зауважив Сивохо.