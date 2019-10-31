Наставник “Боруссії” на радощах травмувався і не зміг стояти на ногах

У другому раунді Кубка Німеччини з футболу дортмундська “Боруссія” обіграла менхенгладбахську. Матч закінчився з рахунком 2:1. Дублем у цьому поєдинку відзначився Брандт.

Під час другого голу гравця раділа вся команда разом з тренером. Люсьєн Фавр настільки був радий, що його команда забила другий м’яч, що навіть травмувався.

Під час святкування наставник переборщив потягнув задню поверхню стегна і не зміг навіть нормально ходити.

Кубок Німеччини. другий раунд:

“Боруссія Д” – “Боруссія М” – 2: 1

Голи: Брандт 77, Брандт 80 – Тюрам 71