Наставник “Боруссії” на радощах травмувався і не зміг стояти на ногах

У другому раунді Кубка Німеччини з футболу дортмундська “Боруссія” обіграла менхенгладбахську. Матч закінчився з рахунком 2:1. Дублем у цьому поєдинку відзначився Брандт.
Під час другого голу гравця раділа вся команда разом з тренером. Люсьєн Фавр настільки був радий, що його команда забила другий м’яч, що навіть травмувався.
Під час святкування наставник переборщив потягнув задню поверхню стегна і не зміг навіть нормально ходити.
Кубок Німеччини. другий раунд:
“Боруссія Д” – “Боруссія М” – 2: 1
Голи: Брандт 77, Брандт 80 – Тюрам 71
Читайте також: У Києві копи зупинили водія з немовлям: вміст алкоголю в крові вище за норму в 17 разів