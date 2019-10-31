На засіданні НАТО забули про Зеленського: конфуз потрапив на відео

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поставив в незручну ситуацію президента України Володимира Зеленського, коли забув про нього в рамках їх сумісного виступу в Києві 31 жовтня.

У мережі з’явилося курйозне відео цього інциденту.

Відзначається, що на заході Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі, успіхи України, співпрацю з Альянсом і щасливе майбутнє України як члена НАТО.

Столтенберг повторив тези організації з питань Криму, схвалив зусилля з мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Цікаво, що генсек НАТО в рамках публічного виступу тримав слово першим і, висловившись, замовк і став займатися своїми справами, хоча повинен був передати слово Зеленському.

Українському лідерові довелося нагадати йому про себе, щоб почати виступ.

Дивіться, як це було, з 2:30 відео: