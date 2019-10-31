У Сочі діти на очах фізрука натовпом побили хлопчика із звільненням

У Сочі четвертокласники натовпом побили дитину зі звільненням від фізкультури прямо на уроці. Викладач у цей момент приймав нормативи і не зупинив кривдників, пише «Інтерфакс».

Інцидент стався у школі № 13. Мама постраждалого виклала відео в соцмережі. Звільнений від фізкультури 10-річний хлопчик ходив по спортивному майданчику, на якій інший клас грав з м’ячем. На нього напали дівчатка, які стали бити його ногами по гомілці, шльопають руками або наступають на ноги. Потім однокласник збив його з ніг. До нього підбігли дівчатка і хлопчики і почали штовхати лежачого. У побитті брали участь більше десяти осіб. Вчитель фізкультури у той момент приймав нормативи і не зупинив їх.

Дитину госпіталізували. У нього численні забої голови, живота, шиї, таза, стегон, гомілки. Мати постраждалого написала скарги в поліцію, управління освіти сочинської адміністрації та уповноваженого з прав дитини. Відділ у справах неповнолітніх почав перевірку.

В управлінні освіти міськадміністрації повідомили, що побиття сталося 23 жовтня. Физруку оголосили догану за недогляд і звільнили з 29 жовтня. Також чиновники додали, що хлопчик знаходиться в нормальному стані. Батьки не надали документів, підтверджуючих важкі травми.