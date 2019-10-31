У Нарьян-Маре чоловік зарізав дитину в дитячому саду

МОСКВА, 31 окт — . Жителя Нарьян-Мара затримали за вбивство шестирічного хлопчика, повідомляє Слідчий комітет.

За даними місцевих ЗМІ, НП сталася в дитячому садку “Казка”, що на вулиці 60 років СРСР.

Під час тихої години чоловік завдав дитині смертельне поранення той помер на місці, повідомляє СК.

Підозрюваного відразу ж затримали. Це зробили співробітники позавідомчої охорони, які негайно приїхали в дитячий сад, як тільки там натиснули “тривожну кнопку”.

Затриманий виявився 36-річним місцевим жителем. Як з’ясувалося, він був п’яний.

Після затримання він розповів, що прочитав у книзі заклинання, яке забезпечує “вічне і заможне життя”, але щоб воно спрацювало, треба вбити дитину.

Затриманий стояв на обліку у наркодиспансері як хронічний алкоголік, розповів губернатор Ненецького автономного округу Олександр Цибульський. Крім того, додав він, з’ясувалося, що охоронець дитячого садка дистанційно відкрив двері сторонній людині.

Слідчі порушили кримінальну справу про вбивство малолітньої, а стосовно працівників та охорони дитячого садка — про халатність і про “надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки”.

Слідство буде наполягати на укладенні підозрюваного в СІЗО.

Глава СК Олександр Бастрикін взяв справу на особистий контроль.