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Комбінат Пригожина виплатить компенсації батькам московських дітей, які отруїлися в дитсадка людмила мац

31.10.2019

Комбинат Пригожина выплатит компенсации родителям московских детей, отравившихся в детса

Комбінат «Конкорд» і компанію «Віто-1», що пов’язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, зобов’язали виплатити компенсації батькам дітей, які отруїлися в дитячих садах Москви в грудні 2018 року. Рішення про це прийняв Міщанський суд Москви, повідомляє телеканал «Дощ».

Уточнюється, що мова йде про компенсацію моральної шкоди в розмірі 195 тис. рублів. За рішенням суду, батьки кожної дитини отримають по 10-15 тисяч рублів.

Компанія «Віто-1» зобов’язана виплатити 50 тис. рублів на користь кількох сімей.

ЗМІ повідомляли про масове отруєння дітей в дитячих садках і школах Москви в кінці 2018 року. Згодом фахівці Росспоживнагляду підтвердили дані про отруєння у 127 дітей.

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