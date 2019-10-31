На заході Британії з’явиться площа в честь Сталінграда

На початку листопада в Ковентрі, розташованому в графстві Уест-Мідлендс на заході Англії, з’явиться площа в честь Сталінграда. Про це розповіла лорд-мер цього міста Лінда Бигхэм, передає «Інтерфакс».

Бигхэм пообіцяла провести церемонію відкриття відразу після повернення з Росії.

В даний час вона приймає участь у міжнародному форумі громадської дипломатії «Діалог на Волзі: мир і взаєморозуміння в XXI столітті», який проходить у Волгограді. Захід приурочено до 74-річчя встановлення побратимських відносин між Сталінградом і Ковентрі.

Побратимські відносини між Сталінградом і Ковентрі були встановлені в 1944 році.