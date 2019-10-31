Угорщина в останній момент зняла вето з заяви комісії Україна-НАТО

Угорщина зняла своє вето з прийняття заяви комісії Україна-НАТО, оскільки в останній момент її пропозиції до документу були враховані.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у коментарі державному агентству MTI, повідомляє Європейська правда.

За його словами, посли НАТО та України прийняли документ, який «в останню хвилину, вже після офіційного дедлайну», були внесені пропозиції Будапешта.

«Врешті-решт наші пропозиції були враховані, тому спільна заява рішуче виступає за ущемлену угорську громаду і закликає Україну дотримуватися міжнародні правила і стандарти міжнародних організацій», — сказав Сійярто.

У прийнятій заяві містяться два згадки щодо прав угорської меншини в Україні.

Зокрема, в документі йдеться, що країни-члени нато закликають Україну повністю виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про освіту, і Україна зобов’язалася це зробити.

Також у документі сказано, що «успіх реформ, включаючи боротьбу з корупцією, буде мати вирішальне значення для створення основи для процвітаючою і мирної України, міцно вбудованої серед європейських демократій, відданих спільним цінностям, повазі прав людини, меншин і верховенства права».