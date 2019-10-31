«Україна приречена. Якщо що, я готовий до повстання»: Ярош звернувся до президента України

Українська держава без об’єднаного державно-патріотичного надпартійного руху приречена на силове протистояння, про що повідомляє колишній глава ДУК «ПС», екс-депутата ВРУ, а нині лідера УДА Дмитра Яроша у соціальній мережі «Фейсбук».

Згідно словами Яроша, неповажне ставлення до українським військовим і волонтерам може розцінюватися як зрада українського народу.

У своєму пості Ярош написав: «Володимир Зеленський – це президент, якому навіть за законом залишилося бути на своєму посту вже на півроку менше. Мені дійсно хочеться, щоб ті добрі речі, про які він говорив і говорить, були реалізовані. Але їх виконання не повинно принести в жертву Честь і Гідність української нації. Володимир, я вже замахався» звертатися до тебе (до війни ми спілкувалися на «ти») в надії почути хоч щось у відповідь. У мене зараз стан людини, який повинен прийняти для себе остаточне рішення: «Бути чи не бути». Нас таких, які зараз приймають рішення, десятки і сотні тисяч. У разі зради владою нашої Держави, готовий до Повстання; хоча дуже не хочеться…».

Крім того, Дмитро Ярош додав, що разом з побратимами вони не один раз висловлювалися про готовність до конструктивного діалогу і взаємодії з новою владою. Крім того, він уточнив, що серед представників «Слуги народу» значна кількість патріотів нашої країни, але в цей же час в політсилі чимало і ворожого елементу.