Опалювальний сезон у Дніпрі під загрозою із-за боргів, — «Нафтогаз»

Підприємства використовують котельні, які раніше експлуатувалися іншими суб’єктами господарської діяльності, які накопичили значні борги перед «Нафтогазом» за раніше спожитий газ

Опалювальний сезон в Дніпрі і в деяких населених пунктах області під загрозою. Про це повідомляє прес-служба НАК «Нафтогаз України«.

«НАК «Нафтогаз України» попереджає мешканців р. Дніпра, П’ятихатки, смт. Софіївка, с. Лыхивка і с. Саксагань, яким постачають тепло підприємства КП «Дніпротеплоенерго»: ДП «Софиивкатеплоэнерго», ДП «Схидтеплоэнерго» та ДП «Пивденьтепломережа», про можливий зрив початку опалювального сезону через бездіяльність місцевої влади», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, зазначені підприємства використовують котельні, які раніше експлуатувалися іншими суб’єктами господарської діяльності, які накопичили значні борги перед «Нафтогазом» за раніше спожитий газ.

Наголошується, що згідно вимог статті 22 Закону України «Про теплопостачання» ці підприємства зобов’язані були для укладення договору перевести на себе борги попередників. Однак тепловиробники категорично відмовляються виконувати вимоги законодавства.

«Нафтогаз» вимагає від місцевих органів влади Дніпропетровської області контролювати дотримання законодавства комунальними підприємствами та у разі необхідності надати їм необхідну фінансову допомогу, щоб опалювальний сезон у зазначених населених пунктах розпочався вчасно», — відзначили в прес-службі.

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в Facebook написав, що котельні, які мають заборгованість перед «Нафтогазом» не належать місту, а облраді.

За його словами, в облраді повідомили, що займаються цією проблемою і найближчим часом все вирішать. Дані борги ще за 2012 рік.