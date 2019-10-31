Ситуація на Донбасі: Ясинувата продовжує гриміти вибухи

На території тимчасово непідконтрольного Кабінету міністрів України Ясинуватського району, що в Донецькій області, тривають активні бойові дії, про що повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Зокрема, зазначається, що обстріл і вибухи настільки сильні, що їх чути навіть з Донецька. Основним районом бойових дій є блокпост в Ясинуватій.

Користувачі пабликов пишуть: «Вибухи в стороні ЯБП так і тривають. 16 годин 20 хвилин — в стороні ЯБП і околиць лягають міни калібру 120 міліметрів. Вже 5 прилетіло на 16 годин 23 хвилини».

Нагадаємо, раніше вчора ми вже повідомляли, що представники тимчасово непідконтрольних Україні Ясинуватій і Донецька почали масово повідомляти про активізацію бойових дій в околицях міст. Зокрема, 30 жовтня близько 15 години 30 хвилин вищевказані міста стрясалися від потужних залпів. Обстрілів було два, а причина його походження до цих пір не встановлена. Свідки того, що відбувається зазначають: «Ясинувата – почули осторонь Василівки два бабаха», «Донецьк16 годин 35 хвилин, Два? відлуння десь далеко, важке, з хвилею».