«Всі чотири президенти будуть проти України»: Омелян зробив прогноз щодо зустрічі у форматі нормандському

Володимир Омелян, виступаючи в ефірі телеканалу Прямий, зробив песимістичний прогноз щодо можливої зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

На думку колишнього міністра інфраструктури, якщо такий саміт таки відбудеться, то проти України там буде відразу чотири президента.

Володимир Омелян стверджує, що Володимир Зеленський і команда президента своїми невмілими діями практично розвалили міжнародну коаліцію, допомагала Україні в її протистоянні з російською агресією. На думку колишнього міністра, до цього моменту така коаліція практично припинила своє існування.

При цьому виклики для України з російської сторони лише посилюються. Москва чудово розуміє, що Німеччина, Франція і Сполучені Штати сьогодні вже не так сильно підтримують Україну. Виходячи з цього, вже зараз можна зробити досить тривожний прогноз. На думку Омеляна, якщо зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» все-таки організують, на цьому саміті проти України буде одразу чотири президенти. Такий розклад стане реальністю у тому випадку, якщо Володимир Зеленський не захоче оборонятися.