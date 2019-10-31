В Японії згорів замок Сюрі — пам’ятник світової архітектури

Пожежна сигналізація в замку Сюрі спрацювала 31 жовтня о 2:40 за місцевим часом. На місце події були направлені 30 пожежних машин, проте загасити полум’я вдалося лише через 11 годин.

Вогонь знищив сім будівель замку, включаючи головний зал. У результаті події постраждав один пожежник.

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Столиця – Токіо

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Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

Причина спалаху поки невідома. Очевидці повідомили, що вогонь спалахнув в головному залі замку. Поліція заявила, що перед пожежею в замку проходив фестиваль культури держави Рюкю, і 30 жовтня персонал готувався до одного із святкових заходів до самої ночі.

Дерев’яний замок Сюрі був побудований 500 років тому під час правління династії Рюкю. У 1933 році він був оголошений національним надбанням Японії. У 1945 році замок був практично повністю зруйнований авіацією США. Його довго і старанно відновлювали на підставі збережених планів і фотографій і відкрили для відвідування в 1992 році (на знімку вгорі — вид до пожежі).

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в цьому році світ вже пережив один катастрофічний пожежа в Парижі згорів собор Нотр-Дам.

За матеріалами Meduza

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