Суд зобов’язав ночувати вдома екс-віце-губернатора Харківщини

Колишній заступник глави Харківської обладміністрації Євген Шахненко, якого підозрюють у службовій недбалості, що розтрату бюджетних коштів на суму понад 7 мільйонів гривень, повинен залишатися вдома в нічний час доби і не має права залишати Харків і виїжджати за кордон.

Таке рішення винесла 31 жовтня суддя Київського райсуду Світлана Шаренко.

“Шахненко протягом 2014 року під час реконструкції очисних споруд вчинив службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Шахненко неналежно виконував свої обов’язки і склав договір на виконання робіт сумою 10 мільйонів, проте вартість була необґрунтовано завищена на 7 мільйонів гривень, що у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум на той час. Надані звинуваченням докази свідчать про обґрунтованість підозри. За показаннями свідків і висновків експертиз, довідкою про результати будівництва, протоколом обшуку очисних суддя вважає встановленим існування ризиків сховатися — є закордонний паспорт і можливістю впливати на свідків, експертів. Враховуючи, що Шахненко підозрюють у злочині середньої тяжкості, застосувати домашній арешт з 22.00 до 06.00″, — зачитала постанову суддя.

Цей захід буде діяти до 26 грудня, якщо в п’ятиденний термін адвокат Шахненко не подасть апеляцію. За словами екс-чиновника, він не буде цього робити.

Найближчим часом екс-чиновник повинен здати слідчому паспорти та інші документи, які дають право на виїзд.

Як повідомлялося, Шахненко висунули підозру у службовій недбалості — за ч. 2 статті 367 КК України, що карається позбавленням волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.