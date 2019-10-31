«Дуже схоже на зраду»: Народний депутат розкритикував дії Зеленського

Сергій Рудик жорстко пройшовся по Володимиру Зеленському, виступаючи в ефірі телеканалу Прямій. За словами позафракційного народного депутата, президент досі не називає Росію агресором, а його дії дуже схожі на зраду України.

Сергій Рудик розкритикував Володимира Зеленського за його виступ на інвестиційному форумі, організованому в Маріуполі. Народний депутат підкреслив глава держави досі говорить тими ж «словами телеведучого», що і рік тому. Зокрема, Зеленський не вимовляє слова «війна». Також президент вперто відмовляється називати Росію агресором.

Народний депутат вважає, що політичне рішення для себе Зеленський вже прийняв, і відступати від нього глава держави навряд чи збирається. Він закликає до примирення, і запрошує зарубіжних інвесторів, замість того, щоб озвучити готовність дати відсіч агресору. Дії президента дуже схожі на зраду України. Таке враження, що на Донбасі відбувається не розведення сторін, а «розведення кошенят», про який свого часу говорив покійний Чечетов.