Банкір: найбільше здивувало, чому проти арешту Дубневича виступили соколи Юлії Тимошенко? Як же боротьба з корупцією?

Верховна Рада дала «зелене світло» арешту Дубневича. Це насправді прекрасно. Голосування показало, що в країні є антикорупційна коаліція. Не монобольшінство, якого для боротьби з корупцією немає, а саме коаліція.

Про це у своєму блозі пише банкір, фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Він зазначає, за право заарештувати самого щасливого постачальника «Укрзалізниці» не проголосували багато. Не дивно, що не підтримали арешт Дубневича подфракция Коломойського в «Слуги народу», просто щоб напаскудити, судячи з усього, і для вираження свого «Фе», так і зараз Дубневич полягає у групі мажоритарників «За майбутнє Коломойського».

За словами банкіра, також не дивно, що не підтримали колишні колеги по БПП, все-таки він для них зовсім свій. Не дивно, що не підтримали соратники Медведчука і Путіна, для них взагалі всі корупціонери свої, а боротьба з корупцією – є зло. Найбільше здивувало, чому проти арешту Дубневича виступили «соколи» Юлії Тимошенко? Як це вкладається в парадигму боротьби з корупцією і за народне щастя від Юлії Володимирівни? Незрозуміло, в чому логіка?