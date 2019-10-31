«Донбас і Крим будуть повернуті», що Огризко не сумнівається в тому, що Україна поверне собі втрачені території

Володимир Огризко заявив, виступаючи в ефірі телеканалу Прямої, що Україна обов’язково поверне собі втрачені території — і окуповану частину Донбасу, і аннексированный Кримський півострів.

Дипломат пояснив, що якщо проаналізувати те, що відбувається сьогодні в Росії, то такий висновок може зробити кожен.

За словами Володимира Огризка, проаналізувавши те, що відбувається сьогодні в Російській Федерації, можна з упевненістю констатувати — Україна обов’язково поверне собі втрачені території. Дипломат уточнив, що мова йде не тільки про окупованій частині Донбасу, але і про аннексированном Кримському півострові. Вся справа в тому, що перспективи РФ складно назвати добрими, і це повністю підтверджується об’єктивними вимірами.

Огризко зазначив, що іноді західні країни видавлюють з Росії те, що їм потрібно. Однак якщо говорити в цілому, то ментальна прірва між Російською Федерацією і Заходом лише збільшується. Придністров’я, Абхазія, Північна Осетія, Крим, Донбас — все це в кінцевому підсумку вибухне, і цей вибух поховає останню імперію.