Росія шантажує Україну: Кошкіна розповіла про жорсткий ультиматум Путіна по Донбасу

Переговори по Донбасу за участю президента РФ Володимира Путіна відбудуться лише в тому випадку, якщо заздалегідь буде узгоджена точна порядок денний.
Така умова висуває офіційна Москва Україні для своєї участі зустрічі в Нормандському форматі, пише у своєму Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна.
Згідно з її джерел, сторони активно обговорюють можливість проведення переговорів вже 15 листопада. Переговори повинні пройти в два етапи: зустріч чотирьох лідерів, після якої розмова Путіна один на один із Зеленським.
Втім, перешкодою до Нормандської зустрічі може стати нова умова Росії – Москва вимагає, щоб заздалегідь була узгоджена жорстка порядок денний без можливості її зміни за круглим столом.
«При цьому вони вважають, що в порядку обов’язково повинен бути … газове питання», — запевняє блогер.
Дані відомості підтверджує Telegram-канал «Резидент».
«Усі факти викладені на телеграм каналі Кошкіної обговорюються зараз, а торг іде за #формулуЗеленского», — наголошується в повідомленні.
Однак, за даними ресурсу, що Києву все-таки вдалося прибрати з переговорів газове питання.
«Завдяки стратегії Вітренко нам вдалося прибрати газовий фактор як обов’язкова умова, тепер ми зможемо транспортувати російський газ без договору», — підкреслюється у публікації каналу.