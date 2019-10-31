«Далі будуть обстріл і біженці»: волонтер просить Зеленського не вірити Путіну

Волонтер Дана Ярова звернулася до Володимиру Зеленському з питанням, на що він розраховує, йдучи на поводу у Володимира Путіна.

Також вона попередила, що Росії не можна довіряти і на Україну чекає нова хвиля бойових дій і біженців з Донбасу.

Глава Офісу президента Андрій Богдан зізнався «Українській правді», що Зеленський втомився.

Ярова запропонувала втомленому президентові піти з посади і відпочити.

«Втомився — йди, Володя. Бо далі — гірше. Далі будуть обстріл в місцях, де ви розвели війська, далі будуть біженці. Далі ви них*ра не отримаєте від зустрічі в нормандському форматі (на що ви розраховуєте, мені так і не зрозуміти), далі буде ще сильніше протистояння громадянського суспільства, далі буде ще складніше», — написала вона на своїй сторінці в Facebook.

«Хлопці, якщо ви, щоб хоча б з вами зустрілися, розводьте війська і залишаєте позиції, що ви хочете отримати на цій зустрічі? Дорожню карту легалізації лнр і днр? План втюхування територій, де 5 з гаком років зомбують російським телебаченням людей, а половина з них бігає з автоматами? План, як забрати кордону з ОРДЛО і пустити гопників у мирні міста?.. Що ви там хочете почути і на що сподівайтеся, якщо вам для зустрічі диктують умови по розведенню, хоча ніхто стріляти не перестає?.. На що розрахунок? Який шматок щастя у вигляді хлинули в мирні міста півтора мільйонів людей з днр і лнр ви нам готуєте? Перестануть стріляти? З чого? З якого переляку? Росії не потрібна стабільна Україна йде в НАТО, Росії потрібен постійний конфлікт», — додала Ярова.

За її словами, перші біженці з Золотого31 жовтня вже прибули в Харків.

«А далі буде більше», — застерегла волонтер.