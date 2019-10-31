Сенцов назвав три головні проблеми України

Кінорежисер Олег Сенцов під час виступу на Форумі єдності в Маріуполі заявив, що Україна ослаблена усередині, так як після Революції Гідності розколюють суспільство нетерпимість і роз’єднаність.

«Я добре пам’ятаю, як це було тоді (під час евромайдана — ред.). Тієї зими, коли ми спілкувалися один з одним ввічливо, коректно, відкрито і чесно. Я пам’ятаю той світло і тепло, які були між людьми. Це все допомагало мені все п’ять років. Я знав, заради чого я ризикував, я знав, заради чого сиджу. Я знав, для чого я це роблю. Це мені допомагало.

Приїхавши і побачивши поступово, що відбувається в нашому суспільстві, я виявив, до мого превеликий жаль, ми все це втратили. Революція Гідності перетворилася в контрреволюцію ненависті, як би гірко це не звучало», — зазначив колишній в’язень Кремля.

Сенцов вважає, що українці дуже агресивно ставляться один до одного, дуже роздроблені і нетерпимі навіть до думки своїх близьких, сусідів, у яких така ж мета.

«Ми трохи не сходимося в нашому розумінні майбутнього України — і ця людина для нас ворог. Це неправильно. Так не можна. Навіть маленька країна, єдина всередині, здатна перемогти зовнішнього агресора, який у нас є. Роздроблена країна, що бореться один з одним усередині, не здатна перемогти нікого», — заявив Сенцов.

«Ми ніколи не станемо монолітною арабським народом, жодному лідеру не вдасться тут побудувати авторитарну державу, тому що ми різні. Це добре. Але ми повинні поважати один одного, людей, у яких інша думка, які бачать по-іншому майбутнє України, таких, як ми, українців. Без поваги не буде нічого», — пояснив свою точку зору Олег Сенцов.

Також кінорежисер додав, як потрібно визначати справжніх українців.

«Що стосується мене особисто, то для мене ідентифікація своїх відбувається одним простим питанням: чий Крим? І кожен чоловік буде для мене своєю, якщо він на це питання відповідає: «Крим — це Україна», — розповів він.

На Форумі єдності Сенцов назвав свій виступ «Третя проблема». Двома іншими він вважає Путіна і російську агресію, а також корупцію.

«Я про них знав, ще перебуваючи в ув’язненні — ред). Але, тільки повернувшись сюди, вже півтора місяці перебуваючи в Україні, серед українців, будинку, я побачив і третю проблему — і це ми самі», — підсумував Сенцов.