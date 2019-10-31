«Заспокойтеся, вам ще народжувати!» «Слуга народу» влаштувала істерику через голосування в Раді

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Анна Скороход розплакалася у Верховній Раді через небажання колег розглядати запропоновані нею правки до законопроекту про анбандлинге в НАК «Нафтогаз».

Інцидент стався в четвер, 31 жовтня. Парламентарій наполягала на своїх змінах, які не підтримав профільний комітет.

«Ви на всіх своїх поправках будете наполягати? Сядьте і спокійно скажіть. Підсумуйте», – звернувся до неї спікер ВРУ Дмитро Разумков.

«Знаєте, таке відчуття, що тут відбувається якесь знущання. Якщо я сказала, що хочу пройтися по своїм правкам, значить, хочу це зробити. А не щоб хтось підходив і гвоорил мені: «Перестань їх подавати», – відповіла Скороход зі сльозами в очах.

Скороход розплакалася в Раді

Скріншот з відео

«Вчора на комітеті ми погодили домовленості. Сьогодні я прочитала текст — і вони не дотримано! Що це за відношення?» – обурилася вона, продовжуючи плакати.

Скороход розплакалася в Раді

Скріншот з відео

«Заспокойтеся, вам народжувати ще. Воно того не варто», – звернувся до неї хтось із залу.

Далі парламентарів попросили проголосувати за поправку Скороход. Нардепи виступили проти. Пропозиція Скороход підтримали лише 158.

Скороход розплакалася в Раді

Скріншот з відео

Скороход розплакалася в Раді: її правку не взяли

Скріншот з відео