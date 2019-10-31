Рада підтримала у другому читанні законопроект про незаконне збагачення

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект №1031 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів».

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ.

«За» проголосували 259 народних депутатів.

Законопроектом пропонується встановити уголовною відповідальність за незаконне збагачення, якщо придбані чиновником активи більш ніж на 6,5 млн грн перевищують його законні доходи. За це каратимуть позбавленням волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Механізм так званої цивільної конфіскації пропонується застосовувати, якщо сумнівні доходи чиновника коштують більше, ніж його законні доходи, починаючи з 1 млн грн.

«У законопроекті є два інструменту. Перше — це кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, якщо слідство доведе, що у чиновника його незаконні активи на 6,5 млн більше, ніж його законні доходи — це кримінальна відповідальність — до 10 років позбавлення волі і, відповідно, з можливістю спеціальною конфіскацією таких активів. Якщо мова йде про незаконні активи на суму від 1 мільйона гривень, то це так звана громадянська процедура — чиновник не сідає у в’язницю, але він звільняється, і незаконні доходи знову ж конфіскуються в дохід держави», — розповіла нардеп від» Слуги народу «Анастасія Красносільська журналістам у кулуарах парламенту.

Справи про визнання необґрунтованих активів та їх стягнення в дохід держави розглядаються ВАКС, підслідні будуть Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП), у передбачених законом випадках їх будуть вести Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генеральна прокуратура.