Киянам брехали про отруйному тумані: як столиця задихалася від смогу і хто в цьому винен

Обурення навколо визначення рівня забруднення київського повітря не вщухає. Активісти робочої групи, створеної при КМДА, поставили під сумнів достовірність даних приладів вимірювання «Київської служби порятунку», оскільки ті вперто демонструють нульові значення.

OBOZREVATEL розбирався, що не так з цими газоаналізаторами.

Вночі 11 вересня мешканці Дарницького району перегородили в’їзд сміттєвозам на завод «Енергія». Вони вирішили, що причиною нестерпного запаху гару на Позняках, Осокорках і Харківському масиві є токсичні викиди сміттєспалювального заводу.

На наступний день київська влада створила робочу групу, до складу якої увійшли заступник голови КМДА Петро Пантелєєв, представники Управління з питань цивільного захисту, управління екології та природних ресурсів КМДА, поліції, а також науковці та громадськість.

Починаючи з 12 вересня КАС «Київська служба порятунку» проводить виїзди на виклики дарничан для замірів рівня забруднення повітря, оскільки стаціонарного поста спостереження в найбільшому районі столиці немає. Точніше, він існував раніше за адресою вул. Ревуцького, 34. Проте після демонтажу обладнання від нього залишився тільки іржавий контейнер.

Таких виїздів були десятки по різних місцях району. Однак показання приладів вперто трималися або наближалися до нульових значень. Це стало підставою для влади заявляти, що екологічна ситуація в районі нормальна і не варто хвилюватися про погіршення здоров’я, оскільки для цього немає причин.

Фіксація нульових значень забруднення повітря на приладі

Робоча група КМДА

Результати вимірювань забруднення повітря в Дарницькому районі столиці

Робоча група при КМДА

Чим більше вимірів проводила служба порятунку, тим більше зростали сумніви громадськості в достовірності отриманих даних і надійності приладів. Так, експерт з моделювання навколишнього середовища, доктор технічних наук, завідувач відділом інформатики навколишнього середовища Інституту математичних машин і систем НАНУ Іван Ковалець каже наступне:

Сумніваюся, тому що у них показуються нулі за угарному газу. Концентрації нижче 0,1 мг/м3 за угарному газу в Києві зустрічаються рідко і тільки у відносно чистих місцях. На Харківському масиві такі значення спостерігати майже нереально. Тим більше – у багатьох випадках вимірювань. Якщо взяти вимірювання Центральної геофізичної обсерваторії, то в більшості випадків будуть спостерігатися концентрації цієї речовини вище 1 мг/м3. Відповідно, сумніваюся і щодо нулів в інших вимірах.

Роман Ткачук, начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА, дав офіційну відповідь на запитання, для чого призначені прилади і які розміри забруднень вони фіксують:

Газоаналитическая лабораторія КАС «Київська служба порятунку» для проведення аналізів повітря оснащена газоаналізаторами німецької фірми ” Drager. Вони призначені для швидкої перевірки повітря на виявлення та вміст у ньому шкідливих речовин. Для більш точного моніторингу повітря вони не призначені. Прилади показують значення від 0,1 – тобто від десятих і вище. Соті і тисячні дані прилади не показують. Як правило, гранично допустима концентрація шкідливих речовин – це цілі числа або десяті.

Йдеться про прилади Drager X-am 5000 і Drager X-am 7000. Як нам вдалося з’ясувати у торговому представництві виробника, призначені для спостережень в робочих зонах – на територіях промислових підприємств, зокрема, на шахтах, нафто – переробних заводах, хімічних виробництвах, а також на інших промислових об’єктах, де відбуваються викиди токсичних речовин і існують ризики вибуху або отруєння працівників.

Такі прилади працюють в умовах сталих концентрацій газів у закритих приміщеннях або напівзакритих територіях під мостами, в колодязях та інших спорудах, де обмежено рух повітря. При їх застосуванні на відкритому повітрі датчики здатні зафіксувати рівень вмісту забруднювача в атмосфері, оскільки час їх відгуку довше, ніж розсіювання газів у повітрі. Іншими словами, на вулицях міста ці прилади реєструють нульові значення.

Отже, для дослідження стану повітря в житлових зонах, де відсутній виробничий процес, вони непридатні. Питання «чому цими приладами проводилися заміри, результати яких повинні запевнити громадськість, що з повітрям все добре?» вимагає відповіді.

Зараз активісти мають дві версії пояснення поведінки київської влади:

низький рівень кваліфікації і компетентності відповідальних осіб, які застосовують прилади не за призначенням;