«Тепер він, виходить, – вільний чоловік. Диву дивуємось. Але це Україна, дитинко»: соратник Януковича повернувся на Батьківщину

Сьогодні, 31 жовтня, стало відомо, що в Україну повернувся екс-віце-спікер часів побіжного президента Віктора Януковича Ігор Калетник, який проходив підозрюваним у справі про «диктаторських законах 16 січня».

Про це повідомив звільнений начальник відділу спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю Цензор.НЕМАЄ.

При цьому, скандальний чиновник зазначив, що це стало можливим після того, як екс-заступник генпрокурора Юрія Луценка Сергій Кізь закрив справу проти Калетника.

«Вже в Україні. Сфотографувався біля Верховної Ради. Постанова про закриття справи незаконно, її треба скасувати, що і було вирішено у вересні, після перших, ще конструктивних нарад з Рябошапкой. І досі рішення не прийнято», – прокоментував Горбатюк. У мережі відзначили, що Калетник помітно постарів. «Видно, що життя попсувала трохи, постарів. ГПУ закрила справу проти Калетника і зняла його з розшуку. Тепер він, виходить, – вільний чоловік. Диву дивуємось. Але це Україна, дитинко», – написали у Telegram-каналі «UN сливи і груші». Нагадаємо, раніше Горбатюк в інтерв’ю одному з українських видань заявив, що слідство у справах Майдану призупинено. «Якщо в цілому взяти роботу Управління спецрозслідувань, то протягом цього часу у справах Майдану повідомили про підозру 448 особам, направлено до суду 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків. Тобто величезна робота зроблена. Вона тривала, але, на жаль, вона фактично припинена», — заявив тоді він.

