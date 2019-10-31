Боротьба за Харків: як стара влада намагається втриматися на плаву

Після тотального програшу на президентських і парламентських виборах, стара влада всіляко намагається втримати кермо свого правління хоча б в регіонах.

Сама феєрична боротьба розігралася за Харків. Призначення ставлениці Порошенко Юлії Світличної головою місцевої ОДА спочатку обурила громадськість і ось тепер, коли у жителів області з’явився шанс нарешті отримати нормального керівника регіону, колишні і вже майже селяни намагаються всіляко дискредитувати це призначення. Не гребують при цьому представники минулої влади абсолютно ніякими методами, а фантазії їх політтехнологів залишають бажати кращого.

Один з найбагатших регіонів країни поступово стає заручником політичних маніпуляцій.

Спочатку головою ОДА хотіли зробити Ірину Венедиктова. У боротьбу проти Слуги Народу включився глава адміністрації Порошенко Ігор Райнин. З його подачі в ЗМІ з’явилися компрометуючі матеріали проти Ірини, мовляв, вона встигла домовитися з мером Харкова Кернесом про взаємовигідних відносинах у разі її призначення. І що вони вже нібито переділили Харків.

Після обрання нової команди Президента, у людей з’явилася надія на зміни і на поліпшення життя, а це і нові обличчя у владі, і відсутність корупції і відсутності договорняків з владою Порошенко. Ось і в цьому випадку, у людей все ще залишається надія на справедливість.

В своїх витончених інтригах група Порошенка дійшла вже до абсолютного абсурду аж до страшилок кшталт «Янукович повернеться і всіх в «совок» засуне». Для цього вони придумали легенду про нібито людях Пшонки, які «всі зараз заберуть». Так, у ЗМІ з’явилася інформація, що хресний то син чи батько Віктора Павловича намагається стати заступником Світличної, щоб зжити це «непорочне дитя» з свого нагрітого крісла. Але і тут команда Порошенка схибила, так як один з блогерів швидко дістав цю брехню.

«Кавун (ред. – саме про нього і йшла мова в попередньому абзаці) корупційного шлейфу не має, як не є ні хрещеником, ні родичем Пшонки-молодшого, а інформація про його можливе призначення на заступники губернатора, як і про можливе призначення Слюсарева в перші зами – не відповідає дійсності»,- написав на своїй фейсбук сторінці політолог Андрій Золотарьов.

Як вдалося дізнатися нашому виданню, за всіма цими фейковими публікаціями та маніпуляціями суспільною думкою також варто Ігор Райнин — глава адміністрації президента Порошенко.





Збіг? Не думаємо. Це саме те, про що ми розповідали на початку матеріалу. Порошенко все ще не просто не відповів за законом за всі свої злочини, але і методично намагається залишити у своєму розпорядженні хоч якісь кермо правління, щоб продовжувати грабувати.

Думаєте, все пропало? Немає. Є ще один кандидат на цю важливу посаду і до нього поки що найменше питань. Кучер олексій — випускник Харківського педагогічного інституту ім. Сковороди, адвокат і депутат від партії Слуга Народу.





Але, на жаль, за даними журналістів дискредитація Кучера в ЗМІ все-таки дала певний ефект на Зеленського і президент відклав питання призначення на невизначений термін.

А між тим, протеже Порошенко і Райнина Світлична продовжує отримувати як політичні, так і фінансові дивіденди від перебування на своїй посаді, незважаючи на прохання жителів області змінити керівника. А сам пан Райнин продовжує крутити свої інтриги в надії все ж відхопити ласий регіон в скарбничку Петра Олексійовича.

Будемо сподіватися, що Президент вже незабаром розбереться з ситуацією і все-таки призначить чесного голови Харківської ОДА.

Руслан Якушев