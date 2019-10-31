В Україні зняли супердорогий Bentley на газу

ГБО (газобалонне обладнання) сьогодні є настільки актуальним в середовищі українських автомобілістів, що його встановлюють навіть на дорогі авто. Серед них — преміальні седани, позашляховики, купе і навіть спорткари. Нещодавно помічених прикладів — Bentley Continental GT 6.0 W12 Biturbo.

Власник цього дорого авто захотів, щоб його розкішна машина їздила на газі. В результаті він віддав машину на переоснащення однієї з київських фірм.

На Bentley встановили ГБО Optima Expert польського виробника Alex. Ключовою особливістю Континенталю стала посилена установка — авто отримало два редуктора, два блоку управління і незалежну магістраль підведення газу. Це було зроблено для того, щоб автомобіль не «просів» в продуктивності в порівнянні зі стічними показниками.

Після установки ГБО Bentley було перевірено на динаміку. Виміри показали, що на газі автомобіль прискорюється трохи повільніше, але різниця ледь помітна. Якщо на бензині розгін до 100 км/год Bentley Continrnatal GT становить 5,9 секунд, то у випадку з газом — 6,1 секунди. Позначку в 200 км/год «британець» долає за 22,2 (на бензині) і 22,9 (з ГБО) секунди.

Що стосується фінансового питання, з ГБО їзда на Bentley буде обходитися власникові приблизно в два рази дешевше.