В Одесі в четвер, 31 жовтня, розпочався демонтаж барельєфа радянському маршалу Георгію Жукову, на що різко відреагували російські пропагандисти.

Барельєф знаходиться на вулиці Канатній, 87, на стіні будівлі обласного військкомату, передає «Думська«.

Роботи з демонтажу проводять представники громадської організації «Національний спротив».

Вони пред’явили журналістам документ, виданий начальником квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони України.

У ньому говориться, що відділ не заперечує проти демонтажу пам’ятного знаку, який не підпадає під закон про декомунізацію, силами і засобами зазначеної громадської організації і пропонує передати барельєф після демонтажу в належному вигляді в сховищі музею Південного оперативного командування.

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева розкритикувала цю подію. «Виродки!» – емоційно написала вона у своєму Telegram-каналі.

«Це не змінити: для них наші кати завжди будуть героями, для нас їх герої завжди будуть катами», – висловився про реакції РФ блогер і політолог Олексій Голобуцький.

Нагадаємо, Жуков підпадає під декоммунизационный заборона як один з керівників Комуністичної партії та Радянського Союзу. Він був членом президії ЦК КПРС і міністром оборони.

Думська

Думська

Думська