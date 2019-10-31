Палають шини: у Прилуках біля райвідділу поліції місцеві мешканці вимагають покарати вбивць підлітка

У Прилуках під відділом поліції з 18 вечора триває мітинг. Там зібралися більше двох сотень людей.

Вони вимагають справедливого, на їхню думку, розслідування обставин загибелі 14-річного Дениса Чаленка. Його тіло, нагадаємо, знайшли 29 жовтня увечері на залізничній колії. Рідні не погоджуються із версією загибелі, яку називає поліція – що хлопця збив потяг.

Як передає кореспондент UA: Чернігів з місця події, учасники протесту палили шини під відділом поліції.

Із натовпу люди викрикували ті, що до вбивства вбивстві Дениса Чаленка можуть бути причетними 4-х 16-річних хлопців. Мовляв, за тиждень до загибелі Дениса вони надсилали на його телефон повідомлення з погрозами.

До людей вийшов т. в. о. начальника Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. Як сказавши він, з хлопцем, з телефону якого надходили погрози, поліція спілкувалась. Він сказавши, що цього не робив. Поліція його відпустила.

Також він пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень. Якщо результатів не буде – піде у відставку.