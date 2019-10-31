В Золоте-4, де відводять війська, не пускають журналістів

В Золотому Луганської області, де проходить відвід військ, закрили проїзд для журналістів. Доступ до Катериновке і Золотому-4, в районі яких з 29 жовтня почалося розведення сил і засобів від лінії розмежування.

Як повідомляє «Детектор медіа» з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил, пресу пустять лише за 3-4 дні.

«Поки рішення і заяви штабу ООВ про те, що журналісти будуть мати доступ у зону відведення військ — не відповідає дійсності. Поки ми не можемо бачити, що відбувається. Цей відвід можна назвати «тихим», тому що українська преса не бачить, як іде відвід. І власне ми не можемо сказати, що відбувається на КПВВ «Золоте», — каже журналіст Руслан Ярмолюк.

У той же час у сюжеті каналу «1=1» були використані кадри каналу Міністерства оборони РФ «Зірка». На це звернув увагу журналіст Роман Бурко: «На телеканалі «1 + 1» в сюжеті ТСН вже сказали, що українських журналістів не допускають в зону відведення військ, а в стриме відео, не маючи можливості зняти свої матеріали показують вставки з ТРК МО РФ «Зірка».

29 жовтня о 12.00 в Луганській області в районі Золотого-4 почався процес розведення сил з обох сторін на відстань в один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони. Розведення військ триватиме три доби, але в цілому процес розведення сил та засобів може тривати до 30 днів.