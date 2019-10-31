В Інституті раку орудують подільники побіжного Януковича

До складу наглядової ради Інституту раку входять міністр охорони здоров’я часів Азарова Олександр Аніщенко, екс-депутатки-регіоналки Інна Богословська та Тетяна Бахтеєва, академік Євген Патон і дві людини, які вже померли.

Наглядова рада Інституту раку створили для контролю за роботою установи (за управлінням майном інституту, проведенням закупівель тощо). З 2011 року його склад не змінювався.

Зараз у складі ради знаходяться дві людини, які померли: Григорій Бондар (помер у 2014 році) та оперний співак Дмитро Гнатюк (помер у 2016 році).

Бахтеєва розповіла виданню, що не розуміє, чому МОЗ і Кабмін не затверджують новий склад наглядової ради Інституту раку. За її словами, її згоди перед записом до складу ради не питали.

Головний лікар Інституту раку Андрій Безсоненко сказав «Слідству.Інфо», що наглядова рада не працює з 2015 року. Він припустив, що це може бути пов’язано зі зміною керівництва інституту в 2015 році, коли його очолила онколог Олена Колесник.

Сама Колесник запевняє, що тричі ініціювала створення нового громадської ради, але в. о. керівника Моз Уляна Супрун була проти.

Передісторія:

Інститут раку постійно потрапляє в корупційні скандали.У серпні столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, в медустанові пройшли обшуки.

У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікаря-онколога, причетним до корупційних схем в медустанові.

У жовтні аудит в Інституті раку виявив безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.