Прокуратура підозрює, що КП “Інформатика” імітувала закупівлю сертифікованого софта

КП “Інформатика” закупило у ТОВ “Телекарт” послуги з впровадження програмно-апаратного комплексу “Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації” на загальну суму 48 млн гривень.

Слідство встановило ознаки імітації постачання сертифікованого ЗА і вже підрахувало значне завищення цін на нього.

Як стало відомо KV, Печерський районний суд Києва надав Печерській районній прокуратурі Києва доступ до банківських рахунків ТОВ “Телекарт”(*) і ТОВ “Софтліст”(**) (справа №757/53245/19-до).

Як з’ясувалося, 19 вересня 2019 року Печерською районною прокуратурою до ЄРДР внесено відомості про відкриття кримінального провадження №42019101060000290 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

КП “Інформатика”(***) протягом 2018-2019 років провело чотири тендери на закупівлю програмно-апаратного комплексу “Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації”. В результаті було укладено чотири договори з ТОВ “Телекарт” (№43/18-11 від 23.11.2018 року; №44/18-11 від 23.11.2018 року; №50/18-12 від 07.12.2018 року та №12/19-07 від 01.07.2019 року) на загальну суму 48 млн 400 тис. гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Телекарт» закуповувало ліцензійне програмне забезпечення у якогось ТОВ «Софтліст», яке, в свою чергу, не закуповувало його ні у резидентів на території України, ні у компаній нерезидентів.

“Зазначені факти містять ознаки імітації постачання сертифікованого програмного забезпечення. Крім того, в рамках даних тендерів здійснена поставка обладнання в кількості 1669 комплектів на загальну суму 20,9 млн гривень. За наявною інформацією, вартість закупівлі даного обладнання у фірми виробника на 6,5 млн гривень нижче вартості її постачання для КП “Інформатика”, – йдеться в матеріалах справи.

Витяг з матеріалів справи

В рамках зазначених тендерів КП “Інформатика” закуповувало програмне забезпечення для моніторингу за технологічним і пасажирським транспортом Києва Virtus (розробник “Madlena enterprise FZE”, Dubai) на загальну суму 23,1 млн гривень Як з’ясувала прокуратура, зазначене програмне забезпечення ТОВ “Телекарт” раніше придбало у ТОВ “Софтліст” за 20,3 млн гривень. При цьому, згідно з матеріалами справи, немає жодних документів, що підтверджують право ТОВ “Софтліст” на здійснення продажу програмного продукту Virtus від розробника “Madlena enterprise FZE”, Dubai.

З метою встановлення обставин кримінального провадження Печерській прокуратурі Києва знадобилося відстежити рух коштів на рахунках ТОВ “Софтліст” і ТОВ “Телекарт”. 15 жовтня 2019 року суддя Печерського районного суду Києва Світлана Шапутько надала прокуророві Володимиру Каниковскому та іншим прокурорам слідчої групи тимчасовий доступ до рахунків даних фірм.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ “Телекарт” зі статутним капіталом 30 тис. гривень було засновано в 2013 році. Керівником компанії значиться Кирило Дмитрович Гуляєв. Людина з аналогічним ПІБ на сайті Національної академії наук України був завідуючим відділом інформаційних і комунікаційних технологій Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору.

Кінцеві бенефіціари ТОВ “Телекарт” – одеситка Людмила Козлова і ТОВ “Телекарт-прилад”(****). ТОВ “Телекарт-прилад”, засноване ще в 2001 році зі статутним капіталом до 3 млн гривень, очолює ще один одесит Олексій Козлов. Він з Ольгою Козлової та Людмилою Козлової є кінцевими бенефіціарами даної фірми. Примітно, що ТОВ “Телекарт-прилад” в 2017 році також боролося за право постачати КП “Інформатика” інформаційні термінали для туристів.

ТОВ “Софтліст” зі статутним капіталом в 23,7 тис. гривень було засновано в 2004 році. Керує фірмою Дмитро Прокопенко. Він також є її кінцевим бенефіціаром спільно з Максимом Роликом і Дмитром Козяревичем.

Нагадаємо, в кінці 2018 року мер Києва Віталій Кличко урочисто відкрив диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту та збору інформації, який розташований у приміщенні КК “Київавтодор”. За задумом центр повинен був забезпечувати обробку даних GPS-трекерів, встановлених на спецавтомобілі для моніторингу місця розташування, маршруту руху комунальної техніки і надавати можливість відображення в гео-системі місцезнаходження техніки і типу виконуваної роботи – в т. ч. прибирання міста.

Зазначимо, що це далеко не перший скандал, в якому фігурує КП “Інформатика”. Приміром, на початку 2019 року воно замовило у ТОВ “Хідден Енерджі.Юей” створення системи управління зовнішнім освітленням Києва. Підряд вартістю 299,5 млн гривень віддали компанії без відкритих торгів за переговорної процедурою, обґрунтувавши її відсутністю конкуренції на ринку. Примітно, що ця фірма, рівних якій нібито не було, за свою історію уклала всього один договір з розпорядниками бюджетних коштів і той – отримала по “переговорні” від того ж КП “Інформатика”.

Нагадаємо, обов’язки директора КП “Інформатика” з 9 жовтня 2017 року виконує Микола Пыхтин.

*ТОВ “Телекарт” (код ЄДРПОУ 38746725);

**ТОВ “Софтліст” (код ЄДРПОУ 33086430);

***КП “Інформатика” (код ЄДРПОУ: 31024875);

****ТОВ “Телекарт-прилад” (код ЄДРПОУ 13881657).

Фото: сайт мера Києва Віталія Кличка