Брати Фісталі не пустили задньопривідних до медиків

Сини головного хірурга псевдореспублики «ДНР» Еміля Фісталя – Герман і Володимир Фісталі – підібрали ключик до реанимобилям вінницьких медиків, обійшовши торговця катафалками

29 жовтня належить скандально відомим братам Герману і Володимиру Фисталям ТОВ «Автоспецпром», зареєстроване під Києвом в селі Петропавлівська Борщагівка, визнали переможцем одразу трьох тендерів на поставку автомобілів швидкої допомоги, оголошених комунальним закладом «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Після завершення всіх формальностей сини почесного громадянина Донецька, який отримав це звання вже від влади псевдореспублики «ДНР», створеною Кремлем на окупованій території України, отримають можливість поставити вінницьких медиків 86 автомобілів Citroen Jumper, обладнаних під швидкі допомоги класів В і С загальною вартістю майже 192 млн грн.

Найбільшу потребу Вінницький центр екстреної медицини відчуває в автомобілях класу, призначених для проведення лікувальних заходів та моніторингу стану хворих по дорозі в лікарню. На початку серпня обласний комунальний заклад оголосило тендер на поставку 62 автомобілів цього класу очікуваною вартістю 145,7 млн грн, в якому виявили бажання брати участь 4 компанії.

Київське ТОВ «Бриорсон Моторс» власника юридичної компанії «Коларес» Вадима Котляренко було готове поставити швидкі на базі фургона Hyundai H350. ТОВ «Віді Юникоммерс», яке входить до складу VD Group Віталій Джуринський, запропонувало вінницьких медиків автомобілі Ford Transit. ТОВ «ДУАЦ» з Василькова, що належить засновнику «Всеукраїнської асоціації ветеранів тенісу» Віктору Чернилевскому, готове було переобладнати в швидкі допомоги мікроавтобусом Peugeot Boxer, а ТОВ «Автоспецпром» братів Фісталів запропонував для цих цілей машини Citroen Jumper.

На фото – Олег Свинарчук

Пропозиція ТОВ «Бриорсон Моторс» було відхилено тендерною комісією, як не відповідає умовам конкурсу, оскільки запропоновані в якості швидких Hyundai H350 забезпечені трансмісією з заднім приводом. Для українських доріг, особливо сільських, які не відрізняються гарною якістю і прохідністю в зимовий період, задній привід – дійсно не найкраще рішення. Тим не менш, компанія Вадима Котляренко з виробничою базою в Черкасах, координує свою діяльність з «Хюндай Мотор Україна» сім’ї Олега Свинарчука – першого топ-кандидата на «посадку» з оточення Петра Порошенка – подала скаргу в АМКУ, стверджуючи, що вимога замовника до типу трансмісії є необґрунтованим і дискримінаційним. Однак наприкінці серпня колегія АМКУ відмовила «Бриорсон Моторс».

Ще одним не допущеним до конкурсу, учасником виявилося ТОВ «Віді Юникоммерс». Компанія Віталія Джуринського подала в АМКУ відразу кілька скарг, заперечуючи необхідність мати в регіоні, щонайменше, два сервісні центри для обслуговування автомобілів (офіційний імпортер автомобілів Ford в Україні – ТОВ «Віннер Імпортс Україна ЛТД» – мав тільки одним). Представники «Віді Юникоммерс» також вимагали зняти з торгів ТОВ «ДУАЦ», стверджуючи, що подані цією фірмою документи містили неповні характеристики обладнання, яким будуть комплектуватися автомобілі.

Втім, в середині жовтня запал «Віді Юникоммерс» затих, і компанія відкликала свою останню скаргу. Цю обставину можна пояснити хіба що бажанням Джуринського не псувати стосунки з впливовими братами Фисталями, з якими його компанія регулярно стикається на тендерах на поставку медичної техніки і устаткування.

Як стверджують «Наші гроші», з середини 2016 року «Автоспецпром» і «Віді Юникоммерс» спільно брали участь в 95 закупівлі, в ході яких вигравала і та і інша компанії.

Більше вдалося заробити «Віді Юникоммерс» – 590 млн грн, у тому числі 202 млн грн – на постачання автомобілів швидкої допомоги. За даними на середину жовтня за «Автоспецпромом» числилися перемоги в тендерах на 463 млн грн. Однак наприкінці місяця брати Фісталі надолужили згаяне.

Залишившись наодинці з ТОВ «ДУАЦ», яке в 2018-2019 р. відзначилося постачанням катафалків комунальним ритуальним службам, «Автоспецпром» зробив більш вигідну пропозицію і забезпечив собі перемогу в тендері з очікуваною вартістю 145,7 млн. грн. Компанія Фісталів зобов’язалася поставити вінничанам 62 автомобіля швидкої допомоги за 122,76 млн грн. Пропозицію конкурента виявилося на 1,3 млн. дорожче.

Аналогічна картина спостерігалася і ще на двох тендерах на поставку реанімобілів з очікуваною вартістю 37,2 млн грн кожен. У кожному з них необхідно буде поставити Вінницькому центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по 12 швидких класу «С». У тендерах з тими ж учасниками «Автоспецпром» два рази залишився наодинці з зручним для нього суперником з Василькова і без проблем переміг.

Попереду у них нове «битва» – тепер вже на полях Краматорська. Тут місцеві медики на тендері по закупівлі 34 «швидких» з очікуваною вартістю 79,9 млн грн пішли по шляху вінницьких колег, «зрізавши» «Бриорсон Моторс», «Віді Юникоммерс» і ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», і 4 листопада планують вибрати постачальника з уже згаданої пари фаворитів.

oligarh.media