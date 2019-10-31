Китайська провінція закрила всі скляні мости

Мальовнича гірська провінція Хебей на півночі Китаю без особливого розголосу закрила всі 32 своїх скляних мосту, пішохідних доріжок і платформ для спостереження за горами.

Експрес-інформація по країні

Китай (Китайська Народна Республіка) – держава у Східній Азії.

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Столиця – Пекін

Найбільші міста: Чунцін, Шанхай, Пекін, Тяньцзінь, Гуанчжоу, Гонконг, Шеньчжень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 9 596 960 км2 (3-я в світі)

Населення – 1,375 млрд чол. (1-я в світі)

Офіційна мова – китайська

ІЛР – 0,727 (90-я в світі)

ВВП – $10,35 трлн (2-я в світі)

Валюта – юань

Межує з КНДР, Росією, Монголією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Афганістаном, Пакистаном, Індією, Непалом, Бутаном, М’янмою, Лаосом, В’єтнамом

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Публікація від @mary_asters 22 Жов 2019 о 7:27 PDT

Серед пам’яток, які були закриті, — скляний міст Хонъягу, який донедавна носив титул найдовшого в світі скляного моста. Скляна конструкція простягається на 488 метрів між двома крутими скелями і вимощена більш ніж тисячею скляних панелей.

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Публікація від ✨Lily Yang✨ (@lily.yangggg) 14 Вер 2018 в 10:34 PDT

Також серед закритих скляних пам’ятка Хебея — гірська стежка Східного Тайханга, відома своїм скляною підлогою зі спеціальним ефектом, який створює враження того, що розбивається, коли на нього наступають.

Рішення про закриття десятків мостів було прийнято після серії нещасних випадків, в тому числі, щонайменше, двох смертей в Китаї, які поставили під питання безпеку скляних конструкцій.

Наприклад, у провінції Гуансі в цьому році відвідувач послизнувся на мокрому після дощу склі, врізався в перила і впав через край. Він помер від серйозних травм голови, ще шість осіб отримали поранення.

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Публікація від Ehdz Allan Chua (@chuaallan899) 4 Лип 2019 о 4:59 PDT

В серпні 2016 року в провінції Хунань, в мальовничих горах Китаю Чжанцзяцзе, відкрився найбільший і найдовший скляний міст. Величезна конструкція, яка простягається на 430 м у довжину і складається з 99 скляних панелей, була відкрита лише 13 днів, а потім закрита для «термінового оновлення», оскільки не могла витримати вагу всіх відвідувачів. Міст був побудований для 8000 відвідувачів в день, але попит перевищив це число у десять разів.

В даний час китайський уряд закликав владу провести комплексні перевірки безпеки всіх скляних конструкцій, яких у Китаї налічується близько 2300.

За матеріалами «Новий час»

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