Група ТАС Тігіпко має намір придбати 50% у капіталі Арена-Сіті і КАН

Група ТАС Тігіпко має намір придбати 50% у капіталі компаній Арена-Сіті і КАН.

Компанія з групи ТАС бізнесмена Сергя Тігіпко має намір отримати контроль над столичним бізнес центром Арена-Сіті, свідчить порядок денний Антимонопольного комітету (АМКУ).

Регулятор 31 жовтня розгляне питання дозволу T. A. S. PROPERTY LIMITED Тігіпко на придбання понад 50% у капіталі ТОВ Арена-Сіті і ТОВ КАН.

Компанія T. A. S. PROPERTY LIMITED, за даними Національного банку, є міноритарним акціонером двох страхових компаній Тігіпко – ТАС і Індустріальна. Вони входять до групи ТАС.

Згідно держреєстру, Арена-Сіті є співзасновником КАН. Компанії, зареєстровані за однією адресою – Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2.