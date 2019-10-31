Мер Дніпра зізнався, що його дружина дуже переживає через Коломойського

Мер Дніпра Борис Філатов зізнався, що його дружина дуже переживає із-за ситуації, що склалася у градоначальника з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це стало відомо з інтерв’ю Філатова “Дзеркалу тижня”

“Вона дуже сильно переживає, – поділився мер Дніпра. – Вона знає цієї людини не з чуток, тому переживає. Але давайте я не буду говорити більше про те, про що ми розмовляємо з дружиною”.

“Вчора Ігор Валерійович одного міністра назвав покидьком, другого дебілом, позавчора посварився з приводу баскетболу… тобто він щодня продукує конфлікти, – констатує Борис Філатов. – Але якщо від мене не відстануть, мені є чим відповісти. Я не хочу фрондувати, йти в атаку. Але…”

Також градоначальник зізнався, що “єдина людина, яка сьогодні може впливати на мене і на мої рішення, — це моя дружина”.

“І якщо завтра вона топнет ніжкою і скаже: давай, милий, йди звільняйся, я піду і звільнюся”, – додав міський голова.