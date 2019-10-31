Соцмережі: у Луганську арештовані керівники оператора мобільного зв’язку «Лугаком»

У непідконтрольною уряду України Луганську нібито затриманий генеральний директор компанії «Лугаком» — місцевого оператора мобільного зв’язку — і його заступник.

Про це сьогодні розповіли в одній з місцевих груп у соціальній мережі.

Посилаючись на власні джерела, автор публікації повідомив, що затримання провели співробітники УБОЗ МВС» «республіки».

«За моїми даними вчора співробітниками УБОЗ МВС були затримані генеральний директор ГУП ЛНР „Луганські комунікації“ (Лугаком) Дівєєв Ст. Ст., а також його заступник», — пише автор.

За його словами, причина затримання поки не відома. Можливо, їм пред’являть звинувачення.