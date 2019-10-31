Телеведуча розповіла, в чому Путін сподівається переконати Зеленського під час зустрічі в Нормандському форматі

Все, звичайно ж, звернули увагу на пропозицію Путіна, щоб «Нафтогаз» і «Газпром» обнулили взаємні претензії.

Між тим це саме те, про що російський президент збирається говорити на зустрічі в Норманнском форматі і заради чого все-таки не проти такої зустрічі. Про це у своєму блозі пише телеведуча і журналіст Ольга Лень.

За її словами, профіт РФ від «обнулення» очевидний – «Газпром» винен Україні більше, ніж сподівається отримати від «Нафтогазу». Не складно здогадатися, чому прозвучала ця пропозиція? По-перше, тому що РФ потрібен зараз український транзит, але платити борги Москва не хоче, тим більше такі величезні.

Ольга Лень зазначає, по-друге, тому що в Кремлі переконалися вже перед ними в особі нової української влади – люди недалекі, з ними можна вести діалог і їх переконувати. Тому їм можна пообіцяти шматочок від тіньового газового бізнесу. Далі, добудують «Північний потік-2», «кинуть» і намалюють «формули» з найвищою в Європі ціною, а вони від безвиході заплатять, як це і було до 2014 року, коли переплачували «Газпрому» і не мали альтернативних джерел газу.