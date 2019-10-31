Друзенко: Ті, хто кричить «Геть Зеленського» спершу повинні відповісти на кілька простих запитань

Геннадій Друзенко на своїй сторінці у «Фейсбук» звернувся до всіх супротивників діючого президента України.

На думку громадського діяча, ті, хто зараз кричить «Геть Зеленського», спершу повинні поставити собі кілька простих запитань, і, природно, чесно відповісти на них.

Геннадій Друзенко вважає, що ті, хто кричить сьогодні «Геть Зеленського», для початку повинні задати собі декілька простих питань. Зрозуміло, що відповіді на них обов’язково повинні бути чесними. Одне з таких питань — чи є у вас реальний план, який перетворить Україну на «європейську Америку», виведе її до групи країн «першого світу»?

Не менш важливе питання — у вас є альтернатива? Якщо ні, то з високою часткою ймовірності може з’явитися умовний другий Зеленський — людина, яка прийшла до влади, не маючи ні досвіду, ні професійної команди. Потрібно не просто мати реальний план дій, але і підібрати дійсно гідних кандидатів у депутати, міністри, на керівні посади в СБУ, Генпрокуратуру, ЗСУ, і так далі. Якщо нічого цього немає, то ви, просто ввяжетесь в серйозний бій, а там, як кажуть видно буде. До речі, ця фраза, яку багато хто помилково приписують Наполеону, насправді належить Леніну.