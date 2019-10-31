«Розведення військ Україні не вигідно»: Бутусов стверджує, що Росія зовсім не збирається йти з Донбасу

Юрій Бутусов заявив на своїй сторінці у «Фейсбук», що розведення військ не є варіантом, вигідним для України. При цьому журналіст попередив, що насправді Російська Федерація зовсім не збирається йти з Донбасу.

Юрій Бутусов переконаний, що розведення військ на Донбасі — це варіант, який не вигідний Україні. Журналіст зазначив, що особисто він з повагою ставиться до ініціатив як Петра Порошенка, так і Володимира Зеленського, проте вони (ініціативи) в силу своєї неадекватності не дозволяють вирішити проблему.

Головне тут у тому, що Росія насправді зовсім не збирається йти з Донбасу. Також Москва не планує повертати Україні Кримський півострів. З допомогою мінських домовленостей точно не вийде закінчити війну — вони лише перекладають вирішення цієї проблеми на плечі наступних поколінь українців. Москва просто диктує Києву свої умови, вказуючи, що потрібно робити. При цьому Україна розписується у власній нездатності продовжувати боротьбу, заохочуючи тим самим агресора до подальших ворожим діям.