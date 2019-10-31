Польська Gazeta Wyborcza включила Катю Гандзюк до списку 120 відомих людей, померлих за рік

Польська Gazeta Wyborcza напередодні Дня всіх святих, що його католики у Польщі відзначають 1 листопада, опублікувала спеціальний додаток, в якому помістила 120 спогадів про відомих поляків та іноземців, котрі померли за попередній рік.

Серед них польське видання пише про українську громадську діячку, колишню радницю мера Херсона Катерини Гандзюк, відому своєю боротьбою з корупцією місцевих посадовців, активну учасницю Євромайдану в Херсоні, яка також активно протистояла спробам почати в регіоні “російську вєсну”. Цю активістку влітку 2018 року облили сірчаною кислотою, і 4 листопада Катя померла в лікарні, перенісши 11 операцій.

Як нагадує Wyborcza, спочатку українська поліція кваліфікувала справу як “хуліганство”. Тільки після виходу на вулиці українських міст демонстрантів, які виступили проти бездіяльності поліції, злочин перекваліфікували на “спробу вбивства з особливою жорстокістю”, а після смерти кваліфікацію було змінено на “вбивство”.