У Росії в люті від рекомендації НАТО повернути Крим Україні

Депутати і дипломати країни-агресора відреагували на заклик НАТО повернути тимчасово окупований Крим під контроль Києва, прозвучав на засіданні комісії Україна-НАТО в Києві.

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У заяві комісії сказано про рішуче засудження та невизнання анексії Криму Росією і міститься заклик повернути захоплене господареві.

«Ми засуджуємо продовжується і широкомасштабне нарощування Росією військової сили в Криму, яке є частиною більш масштабної моделі російських агресивних дій в регіоні», ‒ сказано зокрема у документі.

За словами заступника голови МЗС РФ Андрія Руденка російське зовнішньополітичне відомство не зобов’язане відповідати на кожну заяву НАТО.

«Питання з Кримом для нас закрито раз і назавжди. Ми це питання ні з ким і ніде обговорювати не мають наміру, тим більше з НАТО», — все-таки відповів він.

У свою чергу, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін засумнівався в тому, що альянс займатися проблемами, які знаходяться в його компетенції, вважаючи рекомендацію НАТО відкритим замахом на територіальну цілісність і суверенітет держави-окупанта, будучи впевненим, що РФ по праву є великою державою, здатною відстояти незалежність.

Самозваний «депутат» від Криму Руслан Бельбек вважає заяву НАТО абсурдним, вважаючи, що альянс «не указ» Росії. Він навіть подумав, що в заяві блоку «багато політики і мало здорового глузду».

«Так що будуть засуджувати нас у Київі або Брюсселі з приводу Криму чи ні, — це як интершум: звук є, а суті немає. А Україні приємно: у високих кабінетах прийняли, обласкали, дали надію, правда, нездійсненну», — сказав колишній в’язень Сімферопольського СІЗО.

Втім, вважає абсурдним вказівка на приналежність Криму і політолог, член «Громадської палати Республіки Крим» Денис Батурин, процитировавший в ефірі радіо Sputnik мантру Володимира Путіна про те, що питання Криму «закритий остаточно».

«Якщо НАТО і Київ бачать світ в якомусь іншому світлі, в світлі своїх геополітичних ілюзій ‒ це їх справа, а реальність ‒ зовсім інша», — сказав він, не згадавши про те, скільки і яких країн визнали півострів російським.

У його «реальності» нинішнє положення ґрунтується на результати «референдуму» у березні 2014 року, які також не визнані більшістю країн світу, і хвилі кримчан, яка «законодавчо оформлена вищими органами Російської Федерації». Випускник Таврійського эколого-політологічного інституту виявив у західних політиків «свого роду психологічну травму, яку вони ніяк не можуть зцілити».