ГПУ зняла з екс-детектива НАБУ підозру про приховування розкрадань в «Укроборонпромі»

ГПУ закрила кримінальне провадження стосовно екс-детектива НАБУ Завгороднього Євгена, який підозрювався у приховуванні злочину в ході розслідування розкрадань в «Укроборонпромі«.

Про це він повідомив в Facebook в середу, 30 жовтня.

«От і все. Сьогодні поштою несподівано отримали постанову про закриття справи. Як писали в старому КПК 1961 — «Шість пункт два». Тобто справа закрита за відсутністю складу злочину», — йдеться в повідомленні.

За словами Завгороднього, виявилося, не було ні об’єктивної, ні суб’єктивної сторони обвинувачення не мала і кримінальне провадження прокурор закрив ще 21 жовтня.

«Що я зараз відчуваю? В деякій мірі — спустошення. Більшою мірою — почуття справедливості. Але найбільшою мірою — почуття вдячності», — пише екс-детектив.

Він упевнений, що справу закрили після того, як його пост від 8 жовтня став резонансним і на нього звернули увагу представники ЗМІ. Завгородній підкреслив, що він вдячний усім, хто його підтримував більше п’яти місяців розслідування і тим, хто тихо пішов з його життя, переставши відповідати на дзвінки та повідомлення.

Варто зазначити, що виходячи з документа Генпрокуратури, прокурор закрив провадження по справі Завгороднього 21 жовтня, однак ДБР продовжує досудове розслідування у справі про приховування злочину.