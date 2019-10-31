Скандал з лівими зарплатами «слуг народу»: Радуцький «здав» бухгалтерію Зеленського

Пранкер «Джокер» опублікував листування з народним депутатом від фракції «Слуга народу» Михайлом Радуцким про зарплати «в конвертах».

Відповідні скріншоти з’явилися в його Telegram-каналі.

«17 вересня з Михайлом Радуцким обговорювали, що потрібно платити депутатам зарплати «в конвертах». Це було 17 вересня. А вже сьогодні у нас є докази, що депутати «Слуги народу» отримують гроші «в конвертах», – зазначив пранкер.

Між Радуцким Джокером і відбувся наступний діалог:

Джокер: Там відсотків 50 нах треба прибрати.

Радуцький: Я думаю, що перший до цього прийде скоро!

Д: Вони вже хочуть $. Юля 20, кажуть, платить, Петя, «Голос».

Р: Я про це говорив першим, що нам треба щось вирішувати з донорами, інакше ми їх не втримаємо. Я чув про 40 від деяких багатих товаришів.

Д: Ринат.

Р: Кажуть.

Д: Він хоче в білу підняти, але максимум 4000$.

Telegram-канал «Джокер»

Telegram-канал «Джокер»

«Михайло, якщо надумаєте заперечувати факт нашої з Вами листування, ми будемо змушені опублікувати відео докази і не тільки», – звернувся пранкер до нардепа, пообіцявши показати дані про зарплати нардепів.





Зазначимо, Telegram-канал «Джокера» з’явився 31 жовтня. Пранкер вже встиг стати генпрокурором Русланом Рябошапкой і вивести на чисту воду народного депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка, який попався на секс-переписці в Раді.