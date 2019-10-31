Китайська компанія побудує платну кільцеву дорогу навколо Києва

Держагентство автомобільних доріг України підписало меморандум про співпрацю з китайською компанією Poly Changda Engineering Co. Ltd.

Завдяки цьому навколо Києва почнуть будувати Велику кільцеву автомобільну дорогу між М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп. Про це повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Глава відомства Владислав Криклій зазначив, що підписання цього меморандуму є важливим кроком для старту будівництва платної кільцевої дороги навколо Києва.

«В Україні ще не було досвіду концесійних доріг, тому дуже важливо починати такі проекти саме з великими надійними стратегічними партнерами», — додав він.

З його слів, до кінця цього року будуть завершені всі підготовчі техніко-економічні розрахунки, а вже з наступного року розпочнеться будівництво.