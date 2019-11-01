В Україні оголосили штормове попередження

В Україні на п’ятницю, 1 листопада, оголосили штормове попередження про туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“1 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, – повідомили синоптики.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
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