В Україні оголосили штормове попередження

В Україні на п’ятницю, 1 листопада, оголосили штормове попередження про туман. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“1 листопада в західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, – повідомили синоптики.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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