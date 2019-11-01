Женщина похудела на 73 кг, питаясь гамбургерами и чипсами

Жительница Англии похудела на 73 килограмма, продолжая есть гамбургеры и чипсы. Об этом пишет FaceNews.ua.

На протяжении последних 15 лет жительница английского Колчестера, 48-летняя Трейси Арнольд, весила не меньше 127 килограмм.

Когда она еще больше поправилась, то решила изменить свои пищевые привычки, чтобы похудеть.

Арнольд записалась в группу для похудения и за полтора года смогла сбросить 73 килограмма.

При этом англичанка утверждает, что не отказалась от любимых гамбургеров и чипсов. Женщина начала использовать нежирное мясо и низкокалорийное масло.

Также Арнольд начала плавать, ездить на велосипеде и заниматься в тренажерном зале. По словам англичанки, сейчас она чувствует себя более здоровой, счастливой и уверенной в себе.

: facenews.ua