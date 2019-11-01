Страшно красивая: Наталья Могилевская показала “макияж” на Хэллоуин

31 октября весь мир празднует Хэллоуин. Прикоснуться к самому страшному празднику года решила и украинская певица Наталья Могилевская.

Артистка опубликовала в своем Instagram фото, на котором продемонстрировала праздничный макияж. Правда, сделала его она при помощи специального фильтра. “Как вам такой образ? Страшно красиво?”, – поинтересовалась Наталья у поклонников.

Фанаты не сразу поняли, что макияж не настоящий и приняли обсуждать “новый образ” певицы. Некоторые даже сравнили Наталью с Владом Ямой.

“Вы очень похожи с Владом Ямой. На последних танцах со звездами, просто как один человек вас раскрашивал”, “Страшно прекрасна”, “Очень круто, натурально!”, “Страшно не очень, а вот красиво это да”, “Очень классно, Наташа. Вам идет”, “Неузнаваемо”, “Страшно красивая”, “Очень интересно”, – пишут поклонники под постом Могилевской.

: apostrophe.ua