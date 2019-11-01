Новорічні свята. Стало відомо, коли у Києві почнуть встановлювати ялинку

Генеральний директор організатора проекту Новий рік на Софії Folk Ukraine Ігор Добруцький заявив, що монтаж головної новорічної ялинки України на Софійській площі у Києві розпочнеться 10 грудня.

Про це повідомляє theБабель.

Добруцький зазначив, що в Києві традиційно будуть встановлювати дві міські ялинки – на Контрактовій площі та на Софійській площі.

“На Софіївській площі ми робимо щоразу нову тематику, на цей раз поєднаємо тему українського козацтва з Лускунчиком. Встановлювати ялинки будуть 10 грудня, 19-го — відкриття. На Подолі будемо популяризувати полтавську іграшку опішня — це керамічні вироби, на Контрактовій площі ялинка також буде оформлена в стилі традиційної полтавської кераміки. Усього буде близько 700 іграшок, а на Софійській площі більше тисячі”, – сказав він.

: nv.ua

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