Що таке ішемічна хвороба серця та як вона проявляється

Ішемічна хвороба серця або стенокардія – захворювання, яке виникає через порушення кровопостачання міокарду внаслідок ураження коронарних артерій, через що кров погано поступає до серця.
Найчастіше причина полягає в закупорюванні артерій серця атеросклеротичною бляшкою. Переважно від стенокардії страждають чоловіки віком від 45 років і жінки старші 55 років.
У стенокардичного болю є конкретні характеристики:
Серце неначе стискається, триває 5-10 хвилин, може віддавати в руку, щелепу та під лопатку, є відчуття тяжкості за грудиною.
Найчастіше біль виникає через фізичне навантаження та куріння, проте може й через стрес, переохолодження або щільний прийом їжі.
Як діагностувати ішемічну хворобу серця
Діагноз ішемічної хвороби серця і стенокардії ставиться після ретельного опитування пацієнта і глибокого аналізу його скарг.
Для підтвердження діагнозу використовують такі додаткові методи:
Зняття ЕКГ у спокої й під час нападу;
Проведення навантажувальних тестів;
При порушеному серцевому ритмі чи його високій частоті виконуються цілодобові записи ЕКГ;
Іноді потрібне проведення контрастного дослідження артерій серця;
Фактори ризику ІХС
Підвищений артеріальний тиск;
Куріння;
Підвищений рівень холестерину в крові;
Діабет;
Зловживання алкоголем;
Сидячий спосіб життя;
Зайва вага;
Стрес;
Ранній розвиток ІХС у близьких родичів;
: 24tv.ua
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