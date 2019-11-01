Що таке ішемічна хвороба серця та як вона проявляється

Ішемічна хвороба серця або стенокардія – захворювання, яке виникає через порушення кровопостачання міокарду внаслідок ураження коронарних артерій, через що кров погано поступає до серця.

Найчастіше причина полягає в закупорюванні артерій серця атеросклеротичною бляшкою. Переважно від стенокардії страждають чоловіки віком від 45 років і жінки старші 55 років.

У стенокардичного болю є конкретні характеристики:

Серце неначе стискається, триває 5-10 хвилин, може віддавати в руку, щелепу та під лопатку, є відчуття тяжкості за грудиною.

Найчастіше біль виникає через фізичне навантаження та куріння, проте може й через стрес, переохолодження або щільний прийом їжі.

Як діагностувати ішемічну хворобу серця

Діагноз ішемічної хвороби серця і стенокардії ставиться після ретельного опитування пацієнта і глибокого аналізу його скарг.

Для підтвердження діагнозу використовують такі додаткові методи:

Зняття ЕКГ у спокої й під час нападу;

Проведення навантажувальних тестів;

При порушеному серцевому ритмі чи його високій частоті виконуються цілодобові записи ЕКГ;

Іноді потрібне проведення контрастного дослідження артерій серця;

Фактори ризику ІХС

Підвищений артеріальний тиск;

Куріння;

Підвищений рівень холестерину в крові;

Діабет;

Зловживання алкоголем;

Сидячий спосіб життя;

Зайва вага;

Стрес;

Ранній розвиток ІХС у близьких родичів;

: 24tv.ua

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